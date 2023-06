Bochum: Fußgängerin von hinten überfallen – Zwei Festnahmen

Bochum. Eine Fußgängerin (75) ist auf offener Straße ausgeraubt worden. Ihr wurde eine Kette vom Hals gerissen. Die Polizei nahm zwei Jugendliche fest.

Nach einem Straßenraub in Bochum haben zivile Einsatzkräfte der Polizei die beiden mutmaßlichen Täter (14 und 17 Jahre) vorläufig festgenommen.

Die Jugendlichen sollen den Angaben zufolge einer Seniorin (75) die Kette vom Hals gerissen haben. Sie Bochumerin wurde dabei verletzt.

Die Frau war am Mittwoch gegen 12.10 Uhr an der Haltestelle „Elbestraße“ in Harpen aus dem Bus der Linie 368 ausgestiegen und lief in Richtung Warthestraße. Zwei junge Männer, die ebenfalls aus dem Bus kamen, liefen zunächst vor der Seniorin her und bogen dann in einen Hauseingang ab.

Der Tatablauf war heimtückisch

Die Frau ging weiter, als ihr plötzlich jemand den Arm um den Hals legte, sie nach hinten zog und eine goldene Kette entriss. Die Seniorin stürzte.

Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund detaillierter Personenbeschreibungen erkannten zivile Einsatzkräfte wenig später die Tatverdächtigen, zwei Bochumer.

Die Kripo ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum