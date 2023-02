Bochum: Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Schwerverletzten in ein Bochumer Krankenhaus.

Bochum. Ein Fußgänger ist nachts in Bochum von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Seine Identität ist noch unklar.

Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bochum-Hofstede schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war in der Nacht zu Montag um 2.55 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf der rechten Fahrspur der Dorstener Straße in Fahrtrichtung Bochum-Mitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 444 kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fußgänger.

Fußgänger wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht

Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Identität des Mannes konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum