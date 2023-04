Bochum: Fußgänger stößt mit U 35 zusammen – Krankenhaus

Der Unfall ereignete an einer Haltestelle auf der Universitätsstraße in Bochum (Archivbild).

Bochum. Bei einem Zusammenstoß mit einer U-Bahn im Bochumer Süden ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Er kam stationär in ein Krankenhaus.

Schwerer Unfall am Freitagmittag an einer U-Bahnstation in Bochum: Ein Fußgänger ist gegen 12 Uhr mit einem Fahrzeug der Linie U 35 zusammengestoßen. Er wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus transportiert.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Der Unfall ereignete sich an der oberirdischen Haltestelle „Brenscheder Straße“ auf der Universitätsstraße. Weitere Informationen wurden am Freitag noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

