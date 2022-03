Bochum: Fußgänger bei Wendemanöver eines Autos verletzt

Bochum-Wattenscheid. Ein Fußgänger (66) ist in Bochum-Wattenscheid mit einem Auto zusammengestoßen. Dieser hatte zuvor gewendet. Der 66-Jährige kam ins Krankenhaus.

Bei einem Wendemanöver eines Pkw ist in Bochum-Wattenscheid ein 66-jähriger Fußgänger verletzt worden.

Nach Polizeiangaben fuhr am Donnerstag um 19.05 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Lyrenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. In Höhe der Haltestelle Lorheidestraße wendete er im Bereich der Straßenbahnschienen und kollidierte mit dem Fußgänger aus Bochum; dieser überquerte gerade die Fahrbahn.

Fußgänger aus Bochum stürzte auf die Fahrbahn

Durch den Aufprall stürzte der Mann. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Das Verkehrskommissariat klärt die genaue Unfallursache.

