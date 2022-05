Bochum: Fußballclub freut sich auf Besuch eines Weltmeisters

Bochum-Langendreer. Eine Fußballverein aus Bochum freut sich auf hohen Besuch: Wenn die BVB-Traditionself zu Gast ist, will auch ein echter Weltmeister mitkicken.

Ganz nahe an Herz- und Kreislaufproblemen war Horst Lindemann, Vorsitzender der Fußballer bei der SV Langendreer 04. „Wir haben schon seit 2020 daran gearbeitet“, sagt er, „die Traditionself von Borussia Dortmund bei uns am Hessenteich zu begrüßen.“ Nach all den durch Corona verursachten vergeblichen Planungen in 20 und 21 war es endlich gelungen, einen Termin für das kleine Volksfest in Bochum-Langendreer mit Top-Fußball und Rahmenprogramm zu finden und festzumachen. „Und dann macht uns plötzlich der DFB einen bösen Strich durch die Rechnung.“

Bochum: Weltmeister kickt in Langendreer – DFB machte Fußballspiel fast zunichte

Lindemann und sein vielköpfiges Organisationsteam fielen aus allen Wolken, als sie erfuhren, dass der DFB das Heimspiel des VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld auf den geplanten Freitags-Termin am 6. Mai gesetzt hat. „Es ist seit Jahrzehnten eine eiserne Regel“, so der 04-Chef, „dass die letzten beiden Bundesligaspieltage kompakt am Samstag ausgetragen werden. Davon sind wir ausgegangen und haben entsprechend geplant.“

Erstmals allerdings weicht der DFB in diesem Jahr von seiner traditionellen Vorgehensweise ab. Also glühten zwei Tage lang die Telefondrähte, um eine gangbare Lösung zu finden, „die wir glücklicherweise auch gefunden haben: Der BVB kommt nun eine Woche später, am 13. Mai.“

Promi-Auflauf: Nach Schalke und Bochum kommt nun der BVB

An diesem Freitag um 19.04 Uhr (Vorprogramm ab 17 Uhr) präsentieren die Grün-Weiß-Roten nach dem FC Schalke (2018) und dem VfL Bochum (2019) nun endlich erneut einen Leckerbissen im Reigen der Begegnungen mit großen Traditionsteams. „Die Traditionself der Borussia“, so schreibt 04, „präsentiert die Spieler der letzten Jahrzehnte Bundesligageschichte in einer Mannschaft. Der Spielerkader, angeführt von Teamchef Günter Kutowski, besteht aus dem Kern der Pokalsieger von 1989 mit ehemaligen Nationalspielern wie Michael Rummenigge. Publikumslieblinge wie Billy Reina und Teddy de Beer sowie Champions-League-Sieger wie Lars Ricken und Knut Reinhardt tragen ebenfalls immer noch das schwarz gelbe Trikot des ca. 35 Spieler umfassenden Kaders.

Patrick Owomoyela, David Odonkor, Salvatore Gambino, Giovanni Federico, Jörg Heinrich, Michael Lusch, Michael Schulz, Peter Quallo, Steffen Karl, Günther Breitzke, Lars Müller, Hannes Wolf und Martin Driller sind regelmäßig in dieser Legenden-Elf am Ball. Auch Aki Watzke und Reinhard Rauball streifen sich hier und da den traditionsreichen Dress über.

Klangvolle Namen im BVB-Aufgebot

Zu den klangvollsten Namen im BVB-Aufgebot gehört Frank Mill, der 387 Bundesligaspiele bestritt und 17-mal das deutsche Nationaltrikot trug und 1990 sogar zur erfolgreichen WM-Formation von Trainer Franz Beckenbauer gehörte. Mit Spielen und Turnieren in Nah und Fern macht das Team die traditionsreiche Geschichte der Borussen unter anderem auch mit Kalle Riedle, Jan Koller und Stephane Chapuisat lebendig.“

„Spielstark sind wir immer“, hat Teammanager Günter Kutowski den 04ern versprochen. „Wir werden nicht nur mit einer schlagkräftigen, sondern auch mit einer prominent besetzten Truppe in Langendreer antreten.“ Da sollten doch die Fußballfreunde zum Hessenteich strömen, ist sich 04-Pressemann Rolf „Butze“ Schlingmann sicher. „Ob dann vielleicht auch Sebastian Kehl aufläuft oder Roman Weidenfeller für die Ex-Profis das Tor hüten wird?“

Vorverkauf: Lotto Andrea Kastner (im Dorf und im Kaufland), Hagebaumarkt Ziesak, Tintenklecks, Klaes Schönell, Bäckerei Koch, U Sicilianu. Preise: normal 8, im Vorverkauf: 6 Euro.

