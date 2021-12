Bochum: Für bedürftige Kinder werden noch Geschenke gesucht

Bochum. Bedürftigen Kindern in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten: Das ist bei zwei Wohltätigkeitsaktionen in der Bochumer Innenstadt möglich.

Auf dem Weihnachtsmarkt werden Kinderwünsche wahr: Am Sonntag (19.) um 18 Uhr werden auf der Bühne auf dem Dr.-Ruer-Platz die Geschenkpakete übergeben, die die Bochumerinnen und Bochumer auch in diesem Jahr für benachteiligte Kinder gepackt haben.

Jungen und Mädchen des Kindergartens Linden in Gambia (Westafrika), des Evangelischen Kinder- und Jugendhauses Wattenscheid, der Caritas sowie der Kinderheime Overdyck und St. Vinzenz haben ihre Wünsche zum Fest aufgeschrieben: von Schuhen und der Winterjacke über Bücher und Puzzle bis zu Spielzeug. „Doch noch sind nicht alle 660 Wunschzettel erfüllt“, teilt die Bochum Marketing GmbH mit. Deshalb wurde die Frist verlängert: Bis Freitag (17.) können die Wunschzettel im „Haus der guten Tat“ am Husemannplatz (Standnummer 401) und in der Touristinfo an der Huestraße 9 abgeholt und Geschenke abgegeben werden.

„Drehscheibe“ engagiert sich für Kinderhospiz-Verein

Auch das City-Einkaufszentrum „Drehscheibe“ hat eine Wohltätigkeitsaktion veranstaltet. Jungen und Mädchen aus dem Kinderhospizdienst Ruhrgebiet haben einen Weihnachtsbaum geschmückt und ihre Wünsche notiert. Die Kunden und Passanten konnten sich die Zettel vom Baum nehmen. „Für die Mitarbeiter des Center-Managements und der Haustechnik war es immer wieder eine Freude, die liebevoll verpackten Geschenke entgegenzunehmen“, teilt die „Drehscheibe“ mit. Die Päckchen werden am Donnerstag an das Kinderhospiz überreicht.

Der Hospizverein begleitet und unterstützt seit 20 Jahren lebensverkürzt erkrankte Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Dank der Wunschbaum-Aktion „sind wir uns sicher, in der Weihnachtszeit viele strahlende Kinderaugen zu sehen“, sagt die Vorsitzende Birgit Schyboll.

