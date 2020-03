Bochum: Fünf Viactiv-Azubis beenden Ausbildung in Rekordzeit

Bochum. Ein halbes Jahr früher haben fünf Azubis der Viactiv ihre Ausbildung beendet – wegen „herausragender Leistungen“, wie es heißt.

Ein halbes Jahr früher beendet haben fünf Sozialversicherungsangestellte, darunter drei aus Bochum, ihre Ausbildung bei der Viactiv. Sie beenden aufgrund hervorragender Leistungen ihre Ausbildung ein halbes Jahr eher“, so die Krankenkasse mit Sitz in Bochum.

Julia Prymiak, Natalie Bartoscewicz, Anna-Maria Müller-Ocklenburg (alle Bochum), Nicole Siedlaczek aus Rüsselsheim und Neeltje Martin aus Lübeck haben die Ausbildung im Rekordtempo absolviert. „Die Verkürzung ist mehr als eine Belohnung für die herausragenden Leistungen“, sagt Ausbildungsleiter Sebastian Pyttlik. Sie biete Anreiz und Motivation für alle Azubis.

Übernahmegarantie bis 2021

Neben der fachlichen Grundausbildung an der BKK-Akademie in Rotenburg an der Fulda garantiere die intensive Betreuung durch das Ausbilderteam sowie die Ausbildungspaten in den Fachabteilungen den Erfolg. „Durch die sehr gute Ausbildung und unsere Übernahmegarantie für die kompletten Abschlussjahrgänge von 2019 bis 2021 schaffen wir Perspektiven und binden hochqualifizierte Fachkräfte ans Unternehmen und in der jeweiligen Region“, so der Viactiv-Vorstandsvorsitzende Reinhard Brücker.

Erstmals bietet die Krankenkasse nun auch ein duales Studium „Business Administration“ an – „mit dem Ziel unseren Bedarf zu decken und die jungen Menschen langfristig an uns zu binden“, so Ausbildungsleiter Pyttlik. Mit der FOM Hochschule als Kooperationspartner sei von sofort an ein sogenanntes praxisintegrierendes Studium möglich. Bei dieser Variante finde die Praxisphase nicht im Rahmen einer beruflichen Ausbildung statt, sondern in Form eines Langzeitpraktikums. So würden Theorie und Praxis wie beim ausbildungsintegrierenden Modell miteinander kombiniert.

Aktuell fünf duale Studienplätze

Aktuell bietet die Krankenkasse fünf duale Studienplätze an. „Als größte private Hochschule Deutschlands freuen wir uns sehr, dass wir mit der Viacitv einen weiteren Arbeitgeber aus dem Gesundheitsbereich mit Sitz in Bochum als Kooperationsunternehmen gewinnen konnten“, sagt Christian Kwiatkowski, Geschäftsleiter der FOM Hochschule in Bochum. Die Praxis erlernen die Studierenden in der Hauptgeschäftsstelle in Bochum. Die Studienzeiten sind an allen FOM Hochschulzentren in NRW möglich.