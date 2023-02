Bochum: Fünf Leichtverletzte bei Brand in Pflegeeinrichtung

Symbolbild. Fünf Menschen aus dem Pflegeheim am Nordring mussten wegen des Brandes in Krankenhäuser gebracht werden.

Bochum. Aus bisher unbekannten Gründen hat es am Freitagabend in einem Pflegeheim in Bochum in einem Zimmer gebrannt. Fünf Personen wurden verletzt.

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung am Nordring in der Bochumer Innenstadt sind am Freitagabend gegen 19 Uhr fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Rauchwarnmelde hatte Alarm geschlagen.

In dem betroffenen Patientenzimmer in der dritten Etage befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand mehr, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor hatten Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung den Angaben nach die Wohnetage geräumt.

Brand in Pflegeheim: Zimmer stark verraucht

Der Flur und weitere Patientenzimmer im fünften Stock waren nach Angaben der Feuerwehr stark verraucht. Insgesamt waren neun Menschen von dem Brand betroffen, fünf von ihnen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Während des gesamten Einsatzes war der Nordring auf Höhe der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

