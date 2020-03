Bochum: Führungskultur in Unternehmen auf dem Prüfstand

Bochum. „Loben reicht nicht“, sagt Ulla Domke. Die Unternehmensberaterin aus Bochum informiert über den richtigen Weg zur Wertschätzungskultur in Firmen.

Geschätzte Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Davon ist Ulla Domke überzeugt. Die Unternehmensberaterin aus Bochum hat zu dem Thema ein Buch geschrieben (Mutig führen). Und sie will ihr Wissen an einem Infoabend weitergeben.

Am Dienstag, 17. März, lädt sie gemeinsam mit der Forschungsgenossenschaft Awisu von 17 bis 19.30 Uhr in die GLS-Bank, Christstraße 9, in Bochum ein. Dann geht es darum, wie wichtig es ist, eine „Wertschätzungskultur“ in Unternehmen zu pflegen.

Die Bochumerin sagt: „Lob ist etwas völlig anderes als Wertschätzung. Und Anerkennung ist noch einmal etwas anderes. Nur, wenn wir diese Differenzierung beachten, können wir wirkungsvolle Maßnahmen ableiten, die tatsächlich zu einer Wertschätzungskultur im Unternehmen beitragen.“ Sie verspricht: Teilnehmer des Abends erfahren, „worauf es wirklich ankommt“. Um Anmeldung wird gebeten unter: info@awisu.de

