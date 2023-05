Fridays for Future veranstaltete am 3. März zusammen mit der Gewerkschaft Verdi eine Demonstration in Bochum. Die nächste folgt am 5. Mai (Archivbild).

Fridays for Future Bochum: Fridays for Future wirft der Stadt Greenwashing vor

Bochum. Fridays for Future Bochum kündigt eine Demonstration für Freitag (5. Mai) an. Was der Anlass ist und wann es ein Klimacamp in Bochum gibt.

Fridays for Future Bochum kündigt für den kommenden Freitag, 5. Mai, eine Demonstration an. Um 16 Uhr soll sie am Hauptbahnhof beginnen und über den Südring bis zum Dr.-Ruer-Platz führen, teilt Fridays for Future Bochum mit. Anlass sei, dass der „Klimaschutz in Bochum dem Ernst der Lage nicht gerecht wird.“

Fridays for Future: „Klimaschutz der Stadt Bochum ist leider nach wie vor unzureichend“

In der vergangenen Woche wurde die Stadt Bochum für ihre 30-jährige Mitgliedschaft im europaweiten Klima-Bündnis geehrt. „Die Stadt Bochum rühmt sich mit ihrer 30-jährigen Mitgliedschaft im Klima-Bündnis, aber der Klimaschutz in Bochum ist leider nach wie vor unzureichend“, sagt Carla von Fridays for Future: „Um auf dieses Greenwashing aufmerksam zu machen, gehen wir am Freitag auf die Straße.“

Kritisiert werden fehlende Ambitionen zur lokalen Verkehrs- und Energiewende. „Der Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden ist schleppend, die Stadt sträubt sich weiterhin gegen eine Umverteilung von Verkehrsraum zugunsten von Radverkehr, Fußgängerinnen und Fußgängern und die Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene lässt zu wünschen übrig“, sagt Ole von Fridays for Future.

Weitere Aktion geplant: Klimacamp in der Bochumer Innenstadt im Juni

In der Bochumer Innenstadt soll im Juni außerdem ein Klimacamp als Mahnwache aufgebaut werden. Vom 15. Juni bis zum 29. Juni wird das Camp an der Grabenstraße vor der Pauluskirche aufgeschlagen. Unterstützt werde die Aktion von Klimaschutz-Initiativen, Kirchengemeinden und sozialen Gruppierungen.

Während des zweiwöchigen Camps soll es tagsüber einen Infostand geben sowie tägliche Aktionen, Demonstrationen und politische Reden. „Was wir brauchen, um eine Klimakatastrophe abzuwenden, ist breiter gesellschaftlicher Protest. Mit dem Klimacamp wollen wir Menschen daher aufrütteln und mit uns auf die Straße bringen“, sagt Emil von der Organisation.

