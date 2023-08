Wie hier im März 2023 vor dem Bochumer Rathaus geht Fridays for Future Bochum wieder auf die Straße.

Protest Bochum: Fridays for Future ruft zu großer Klima-Demo auf

Bochum. Fridays for Futures geht wieder auf die Straße. Motto. Beendet die Nutzung fossiler Brennstoffe. Die Demo zieht auch vor einen Bochumer Konzern.

Zum „globalen Klimastreik“ am Freitag, 15. September, geht die Klimaschutz-Bewegung Friday for Future (FFF) Bochum wieder auf die Straße. Unter dem globalen Motto „End Fossil Fuels“ (zu deutsch: Beendet die Nutzung fossiler Brennstoffe) wollen sich die Veranstalter zusammen mit der Gewerkschaft Verdi „für eine gerechte Zukunft einsetzen“.

Die Demo beginnt um 13 Uhr auf dem Willi-Brandt-Platz vor dem Bochumer Rathaus mit Redebeiträgen und einem Poetry Slam. Dem schließt sich eine Laufdemo an, die über den Südring und die Universitätsstraße für eine Zwischenkundgebung vor das BP/Aral-Haus an der Wittener Straße zieht. Die Schlusskundgebung findet wieder am Rathaus statt.

Protest gegen den Bochumer BP-Konzern

Ein Aktivist von Fridays for Future Bochum erklärt: „Speziell in Bochum können wir unseren Protest gegen den Mineralölkonzern BP und dessen Unternehmen Aral richten.“ BP interessiere sich weder für Menschenrechte noch für den Schutz der Umwelt.

Eine FFF-Aktivistin ergänzt: „Die Klimakrise ist nicht erst in ferner Zukunft eine reale Gefahr; bereits jetzt leiden Menschen auf der Südhalbkugel unter der fortschreitenden Erderhitzung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum