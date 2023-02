Bochum: Fridays for Future ruft zu globalem Klimastreik auf

Die Fridays for Future-Bewegung Bochum demonstriert auch in diesem Jahr wieder vor dem Rathaus für Klimagerechtigkeit. (Archivbild)

Bochum. Die Bochumer Fridays for Future-Bewegung nimmt an dem globalen Klimastreik teil. Wann und wo die Demonstration in Bochum stattfinden soll.

Fridays for Future Bochum veranstaltet am 3. März den ersten globalen Klimastreik in diesem Jahr. Die Demonstration soll um 12 Uhr vor dem Rathaus auf dem Willy-Brandt-Platz beginnen. Auf der ganzen Welt ruft die Klimabewegung dazu auf, an dem Tag für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren.

Der Staat müsse die Verantwortung gegenüber der Umwelt, den schon unter der Klimakrise leidenden Menschen und den nachfolgenden Generationen übernehmen. „Gemeinsam wollen wir die Politik dazu auffordern, die Klimakrise nicht länger mit halbherzigen Kompromissen anzugehen, sondern endlich ihre Auswirkungen und Ursachen zu bekämpfen“, sagt Rosalie Starke von der Bochumer Fridays for Future-Bewegung.

Bochumer Fridays for Future-Bewegung kritisiert die Bundesregierung

Speziell kritisiert wird, dass in Deutschland, trotz des Rekordsommers des vergangenen Jahres, der nicht nur in Deutschland zu Waldbränden geführt hat, die LNG-Terminals ausgebaut werden und Lützerath wegen des darunter liegenden Kohleaufkommens abgerissen wird. Auch bei Maßnahmen wie dem Tempolimit sehen die Aktivistinnen und Aktivisten ein zu großes Zögern der Bundesregierung.

Emil Görtzen von Fridays for Future Bochum sagt: „Die Zeit des Zögerns in Sachen Klimaschutz sollte längst vorbei sein, stattdessen fordern wir von den derzeitig regierenden Politikerinnen und Politikern sofortiges und konsequentes Handeln, um die Klimakrise zu bekämpfen.“

