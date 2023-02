Fridays for Future Bochum (hier ein Archivbild vom September 2022) geht am 10. Februar erneut auf dei Straße.

Kundgebung Bochum: Fridays for Future demonstriert gegen Autobahnausbau

Bochum. Die Umweltbewegung Fridays for Future Bochum geht gegen die Verkehrspolitik des Bundes auf die Straße. Und fordert ein bundesweites Tempolimit.

Die Bochumer Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) geht am Freitag (10.) auf die Straße, um gegen die Verkehrspolitik von Verkehrsminister Volker Wissing zu demonstrieren.

„Volker Wissing und sein Verkehrsministerium sind das Sorgenkind der deutschen Klimapolitik“, so FFF Bochum. „Im Verkehrssektor sind die CO 2 -Emissionen bislang kaum gesunken und nun soll der Autobahnausbau priorisiert vorangetrieben werden.“ Die aktuelle Bundesverkehrspolitik könne nur als „schiere Klimaschutz-Verweigerung“ beschrieben werden. Anstelle von neuen Autobahnen müssten ein bundesweites Tempolimit sowie mehr Personal und Infrastruktur für Bus und Bahn her.

FFF Bochum unterstützt Beschäftigte der Bogestra im „Kampf um gerechte Löhne“

Die Demo startet um 15.30 Uhr am Rathausplatz. Nach einer Kundgebung geht es über Südring und Universitätsstraße zum Hauptverwaltungssitz der Bogestra, „um die Angestellten im ÖPNV in ihrem Kampf für gerechte Löhne und eine regionale Verkehrswende zu unterstützen“. Die Schlusskundgebung findet am Konrad-Adenauer-Platz statt.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum