Bochum: Fremder soll Kind vor Grundschule angelockt haben

Bochum. Ein unbekannter Autofahrer soll eine Grundschülerin in Bochum aufgefordert haben, einzusteigen. „Wir gehen dem intensiv nach“, so die Polizei.

Ein unbekannter Mann soll eine Grundschülerin an der Don-Bosco-Schule in Bochum angesprochen und aufgefordert haben, in seinen weißen Lieferwagen einzusteigen. Die Polizei Bochum bestätigt eine entsprechende Meldung von Radio Bochum.

Das Kind hatte zunächst in seiner Familie davon berichtet; die Eltern wandten sich dann an die Polizei. Am Montagnachmittag wird die Schülerin im Beisein der Eltern noch einmal genau angehört. Danach wird die Polizei entscheiden, was gegebenenfalls weiter zu tun ist. „Wir gehen dem intensiv nach.“

Kind aus Bochum fragte nach einem vereinbarten Passwort

Die Grundschülerin hatte bisher gesagt, dass am vergangenen Donnerstag gegen 13.30 Uhr der Fahrer des Lieferwagens auf einem Parkplatz der Schule an der Friederikastraße ihr gesagt habe, er solle sie im Auftrag der Eltern abholen. Als sie aber nach einem vorher vereinbarten Passwort gefragt habe, sei der Mann irritiert gewesen. Sie habe sich dann entfernt – und der Mann auch.

Keine weiteren Fälle im Raum Bochum

Aus diesem Anlass entstanden Rundmails von Bochumer Schulleitungen an die Eltern mit dem Ziel, die Kinder für solche Fälle zu sensibilisieren.

Die Polizei Bochum sagt, dass es zurzeit keine vergleichbaren Vorfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich gebe. (B.Ki.)

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum