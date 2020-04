Bochum: Freitags-Wochenmärkte wegen 1. Mai vorverlegt

Bochum Wegen des 1. Mai werden alle dieswöchigen Freitagsmärkte vorverlegt. Daher können Bochumer schon am Donnerstag zum Einkauf auf ihren Wochenmarkt.

An diesem Freitag, 1. Mai, finden keine Wochenmärkte in Bochum statt. Wie Bochum Marketing mitteilt, werden allerdings alle Freitagsmärkte auf diesen Donnerstag, 30. April, vorverlegt.

Von der Verschiebung betroffen sind die die Märkte am Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt, am Friemannplatz in Altenbochum, am Alten Markt in Wattenscheid, am Pfarrer-Halbe-Platz in Weitmar-Mark und am Marktplatz an der Hauptstraße in Langendreer.

Ebenso findet der Markt in Weitmar-Mitte an der Matthäusstraße am Donnerstag statt. Der Wochenmarkt am Bismarckplatz in Wattenscheid fällt allerdings aus. Alle Bochumer Wochenmärkte am Samstag finden wie gewohnt statt.

