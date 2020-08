Bochum: Freibäder bleiben bis 15. September geöffnet

Bochum. Die Freibadsaison in Bochum wird bis 15. September verlängert. Dabei warten die Betreiber mit einem besonderen Dankeschön für die Besucher auf.

Die Freibadsaison in Bochum wird verlängert. Statt am 31. August schließen die Bäder erst am 15. September, kündigen die „Wasserwelten Bochum“ an.

„Unsere Gäste und wir als Betreiber hatten Corona-bedingt einige Einschränkungen zu tragen. Daher möchten wir mit der Verlängerung in den kommenden Wochen die Flexibilität erhöhen und unseren Gästen ein Zusatzangebot machen. Und natürlich hoffen wir auf den einen oder anderen Sonnentag“, erklärt Wasserwelten-Geschäftsführer Berthold Schmitt.

Freibäder in Bochum: Freier Eintritt am 5. September

Eine besondere Zugabe gibt es am Samstag, 5. September. Dann ist der Eintritt in allen Bädern frei. „Damit verbinden wir einen herzlichen Dank an die Besucher, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten verantwortungsbewusst und umsichtig an alle Corona-Regelungen halten“, so Berthold Schmitt.

Die Vorgaben zu Abstand, Hygiene und Besuchergrenzen gelten bis zum 15. September weiter – ebenso wie die vorherige Online-Registrierung auf www.wasserwelten-bochum.de (auch für den 5. September).

Wie bisher wird je nach Witterung entschieden, ob jeweils die Hallen- oder Freibäder geöffnet werden. Alle Öffnungszeiten der Hallen- und Freibäder Linden, Langendreer und Hofstede sowie des Wellenfreibads Südfeldmark und des Hallenbads Querenburg sind ebenfalls unter www.wasserwelten-bochum.de abrufbar.