Bochum: Frau steigt in Auto ein und raubt Fahrerin (20) aus

Bochum. Eine unbekannte Frau ist in Bochum unter dem Vorwand verfolgt zu werden in das Auto einer 20-Jährigen einstiegen. Dort raubte sie Handy und Geld.

Die Polizei Bochum sucht nach einer Frau, die am Dienstagabend eine Autofahrerin mit einem Trick im eigenen Wagen ausgeraubt haben soll. Nach Angaben der Polizei soll die Unbekannte gegen 20 Uhr auf der Blankensteiner Straße in Richtung Weitmar plötzlich auf der Beifahrerseite in das wartende Auto eingestiegen sein. „Sie gab an, verfolgt zu werden und schnell flüchten zu müssen“, heißt es.

Die Autofahrerin sei losgefahren, die Unbekannte habe sie mit einem Taschenmesser bedroht und Handy und Geldbörse gefordert. Mit ihrer Beute habe die Frau das Auto wieder verlassen und sei über den Parkplatz an der Ecke Blankensteiner Straße/Schloßstraße in den angrenzenden Wald geflüchtet. Die 20-Jährige blieb unverletzt.

So wird die Täterin beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, normale Figur, kurze Haare. Sie trug Ohrringe und sprach akzentfreies Deutsch. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234/909 41 35 oder 0234/909 44 41 um Hinweise.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum