Bochum: Frau steht wegen drei Brandlegungen vor Gericht

Bochum. Eine mutmaßliche Brandstifterin (46) steht seit Dienstag vor dem Landgericht. Sie soll dreimal Feuer gelegt haben. Auch auf ihrem eigenen Balkon.

Kurz nach dem Feuerwehreinsatz auf ihrem eigenem Balkon in Bochum war die Angeklagte festgenommen und verhaftet worden. Seitdem sitzt sie in U-Haft. Exakt ein halbes Jahr ist das jetzt her. Am Dienstag begann vor dem Landgericht der Prozess gegen die 46-jährige Bochumerin. Ihr werden sogar drei Brandlegungen vorgeworfen.

In der ersten Augusthälfte hatten seltsame Brände im Unterholz im Bereich Hiltrop/Bergen große Sorge unter Anwohnern ausgelöst. War ein Feuerteufel unterwegs oder lag es an der großen Hitze und Trockenheit?

Kurz nach dem Brand auf ihrem Balkon wurde die Angeklagte festgenommen

Am 11. August, ein Sonntag, brannte es dann in den Mittagsstunden auch auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Hiltrop, hart an der Grenze zu Bergen. Möbel hatten dort Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den Fensterrahmen über. Durch die Hitze zerbarst das Fensterglas. Die Feuerwehr löschte alles.

Der Verdacht fiel ausgerechnet auf die Frau, die in dieser Wohnung lebte. Am selben Tag wurde sie festgenommen. Sie kam in U-Haft. Zurzeit befindet sie sich in der JVA Köln.

Die Anklage wirft ihr jetzt auch vor, am 30. Juni 2019 zwischen 7.30 und 7.50 Uhr in einem Kornfeld an der Bergener Straße mit einer glühenden Zigarette in einer Taschentuch-Box Feuer gelegt zu haben. Die Rauchentwicklung sei aber von einer Zeugin mit einer Wasserflasche gelöscht worden. Außerdem soll sie am 16. März einen Müllcontainer des USB an der Bergener Straße mit Petroleum angezündet und zerstört haben.

Richterin machte der Angeklagten eine klare Ansage

Die Brände im Unterholz im August (einmal standen 400 Quadratmeter in Flammen) werden der Frau in der Anklage nicht zur Last gelegt.

Richterin Frauke Seyda machte der ledigen Angeklagten, die nicht vorbestraft ist, eine klare Ansage. Nach Aktenlage spreche „vieles dafür, dass Sie als Täterin dahinter stehen“. Die Richterin nennt zum Beispiel DNA-Spuren. Ein Geständnis könne auch zu einer bewährungsfähigen Strafe führen. Ein psychiatrischer Gutachter sitzt mit im Saal, denn ein rationales Tatmotiv wird in der Anklage nicht genannt.

Erst am zweiten Prozesstag, 3. März, soll eine Aussage der Angeklagten kommen.