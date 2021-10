Bochum: Frau rutscht auf nassen Schienen mit Motorroller weg

Eine Mutter ist mit ihrem Sohn in Bochum auf nassen Straßenbahnschienen vom Motorroller gestürzt.

Bochum. Auf nassen Straßenbahnschienen ist eine Frau (30) mit ihrem Motorroller in Bochum gestürzt. Auf dem Rücksitz saß ihr zwölfjähriger Sohn.

Eine Mutter (30) und ihr Sohn (12) sind am Freitagmittag am Castroper Hellweg auf nassen Straßenbahnschienen mit dem Motorroller gestürzt. Nach Angaben der Polizei fuhren sie gegen 11.45 Uhr Richtung Innenstadt, als die 30-Jährige in Höhe der Hausnummer 415 die Kontrolle über ihren Roller verlor.

Mutter und Sohn wurden leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum