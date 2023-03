Bochum: Frau fährt mit Auto gegen Baum – Krankenhaus

Im Krankenhaus landete eine Bochumerin, nachdem sie mit ihrem Auto in Wattenscheid gegen einen Baum gekracht war.

Im Krankenhaus landete eine Bochumerin, nachdem sie mit ihrem Auto am Freitag, 17. März, auf der Westenfelder Straße in Bochum-Wattenscheid gegen einen Baum gekracht war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 52-Jährige gegen 18 Uhr die Westenfelder Straße in Richtung Wattenscheider Hellweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug den Beamten zufolge kurz hinter der Einmündung Neuer Kamp von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Die laut Polizei geschockte Frau wurde zunächst am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeibeamten regelten während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle den Verkehr. Der stark beschädigte Pkw der Frau wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

