Bochum: Forschungsprojekt "Heb@AR" hat jetzt Fachbeirat

Bochum Das Team des Forschungsprojektes "Heb@AR" aus Bochum hat nun einen Fachbeirat. Im Projekt geht es um gestütztes Lernen in der Hebammenausbildung.

Das Team des Forschungsprojektes "Heb@AR - Augmented Reality (AR) gestütztes Lernen in der hochschulischen Hebammenausbildung" in Bochum hat nun einen Fachbeirat, der sich am 1. April zum ersten Mal getroffen hat.

Der fünfköpfige Fachbeirat hat die Aufgabe, das Projektteam, das sich mit der computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung beschäftigt, mit seiner jeweiligen Fachexpertise zu beraten und bei der Vernetzung des Projektes zu unterstützen. Im Fachbeirat sind die Disziplinen Hebammenwissenschaft, Informatik, Medienpädagogik und Medizindidaktik vertreten sowie eine Studentin der Hebammenkunde.

Bochum: Projektteam von "Heb@AR" besteht aus neun Forschern

Das interprofessionelle Projektteam setzt sich aus neun Forschern der Hochschule für Gesundheit in Bochum (Studienbereich Hebammenwissenschaft), der Ruhr-Universität Bochum (Zentrum für medizinische Lehre) und der Hochschule Emden/Leer (Human-Computer Interaction) zusammen.

Das Forschungsprojekt ‚Heb@AR‘ wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung efördert. Innerhalb der Projektlaufzeit vom 1. November 2019 bis zum 31. Oktober 2022 wird das durch die AR-Methode gestützte Lernen in der hochschulischen Hebammenausbildung untersucht.

