Bochum: Flohmarkt lockt wieder auf den Marktplatz in Linden

Der Flohmarkt in Linden kann wieder stattfinden. Am 1. April locken Händler auf den Wilhelm-Hopmann-Platz.

Bochum-Linden. Trödelmarkt-Fans können sich wieder freuen. „Linden bewegt“ veranstaltet am ersten April einen Trödelmarkt am Marktplatz.

Trödelmarkt-Fans können sich endlich wieder freuen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten lange keine Floh-und Trödelmärkte oder ähnliche große Veranstaltungen stattfinden beziehungsweise mit Pandemie bedingten Einschränkungen. „Linden bewegt“ veranstaltet einen Trödelmarkt am Marktplatz.

Floh- und Trödelmarkt ohne Corona-Einschränkungen

Ohne Schutzmasken, Sicherheitsabstands-Regeln oder jegliche andere Einschränkungen freuen sich einige Trödler und Besucher am 1. April in Bochum-Linden wieder zusammen zu finden. Jeden ersten Samstag des Monats von 9 bis 15 Uhr soll der Floh- und Trödelmarkt auf dem ehemaligen Markt, dem Wilhelm-Hopmann-Platz, stattfinden.

Dieses Angebot wird zu erwarten sein

Es sollen ungefähr 30 bis 40 unterschiedliche Stände von privaten Trödlern aufgebaut werden. „Das macht den Trödelmarkt so charmant und bekannt, auch bei Leuten außerhalb von Bochum“, erzählt die Ansprechpartnerin des Floh- und Trödelmarkts, Cornelia Hoffmann.

Der Floh- und Trödelmarkt bietet die Möglichkeit, ein zahlreiches Angebot an hochwertiger Trödel-Ware in Bochum-Linden zu erwerben. Alles Mögliche vom Dachboden bis hinunter zum Keller kann verkauft und gekauft werden. Beispielsweise Antikes für Küche, Schlaf-, Wohnzimmer oder auch Schmuck könnten zu finden sein. Aber auch für Kinder soll es eine Menge Angebote von Kleidung bis zu Spielzeug geben.

Persönliche Trödel-Ware verkaufen

Um an einem Stand eigene Trödel-Ware zu verkaufen, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt bei der Ansprechpartnerin Cornelia Hoffman unter 0176 20778378 oder per E-Mail an contschi@web.de. „Einen Platz finden wir für jeden!“, verspricht sie. Eine Anmeldung soll bis spätestens zwei Tage vor dem Floh- und Trödelmarkt erfolgen.

