Bochum: Flammen schlagen aus Wohnung, alle Menschen gerettet

Dramatische Bilder von dem Feuer an der Straße "Am Neggenborn" in Bochum-Langendreer.

Bochum. Bei einem Brand in Bochum-Langendreer hat sich der Feuerwehr ein dramatisches Bild geboten. Flammen schlugen schon aus dem Fenstern der Wohnung.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Neggenborn“ in Langendreer haben sich den Einsatzkräften am frühen Mittwochmorgen dramatische Bilder geboten. Die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung in dem Sechs-Parteien-Haus, als die Feuerwehrleute gegen 5.45 Uhr nach zahlreichen Notrufen eintrafen.

Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung von Nachbarn. Foto: Feuerwehr Bochum

Das Feuer drohte auf andere Geschosse überzugreifen, die Rollladen waren wegen der Hitze bereits geschmolzen, so heißt es von der Feuerwehr weiter. In der Brandwohnung waren keine Menschen mehr, die Feuerwehr führte die übrigen Hausbewohner ins Freie. Sie wurden in einem beheizten Bus der Bogestra untergebracht. Insgesamt waren elf Menschen betroffen, die vom Rettungsdienst untersucht wurden. Ein Mensch kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Feuer in Bochum-Langendreer: Nachbarn und Tankstelle spendieren Heißgetränke

Die Feuerwehrleute löschten den Brand parallel von innen und von außen, das hatte schnell Erfolg. Der Brand griff nicht auf das Gebäude über. Anschließend wurde belüftet. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar, alle anderen Wohnungen können genutzt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit Polizei, Stadtwerken und Bogestra. Außerdem hätten sich Nachbarn und eine nahe gelegene Tankstelle mit Heißgetränken um die Einsatzkräfte gekümmert. „Das wird in positiver Erinnerung bleiben.“

