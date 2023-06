Bochum: Flammen greifen von Müllcontainer auf Fassade über

In Bochum hat ein Müllcontainer gebrannt. Das Feuer griff auf die Fassade eines Anbaus über. (Symbolfoto)

Bochum. Ein brennender Müllcontainer an einem Jugendzentrum sorgte in der Nacht für einen Feuerwehreinsatz. Die Flammen griffen auf einen Anbau über.

Im Jugendzentrum in der Neustraße in der Bochumer Innenstadt hat in der Nacht ein Müllcontainer gebrannt. Die Notrufe gingen gegen 3.46 Uhr bei der Leitstelle ein.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, sahen sie, wie der Rauch in zwei Wohnungen des Gebäudes zog, deren Fenster gekippt waren. Weiterhin hatte das Feuer bereits teilweise auf die Fassade und Traufkante eine Anbaus übergegriffen.

Alle 14 Bewohner blieben unverletzt

Alle Bewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Die Feuerwehrleute löschten den Brand des Containers. Das Gebäude wurde im Innenbereich kontrolliert. Das Treppenhaus war nicht verraucht.

Keiner der 14 betroffenen Bewohner war verletzt; alle Betroffenen konnten vor Ort bleiben. Die Fassade des Anbaus und die Traufkante wurde anschließend auf Glutnester kontrolliert sowie der betroffene Gebäudebereich von Rauchgasen befreit.

Der Einsatz konnte gegen 5.15 Uhr beendet werden. Die Einsatzmaßnahmen wurden durch die Löscheinheit Innenstadt der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Die Polizei Bochum hat die Brandursachenermittlung übernommen. (red)

