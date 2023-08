Bochum: „Fit im Park“ erzielt neuen Teilnehmerrekord

Bochum-Mitte. Das Projekt des Stadtsportbundes Bochum ist in diesem Jahr gefragt wie nie. Besonders Frauen nehmen die Vereinsangebote in den Parks wahr.

Von Hula-Hoop über Tai Bo bis Scottish Country Dance – das Gratis-und-Draußen-Mitmachangebot „Fit im Park“ brach in diesem Jahr alle Rekorde. Einen Monat lang luden Bochumer Sportvereine auf zwölf Grünflächen der Stadt zu insgesamt 220 Angeboten ein, und 5500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei.

„Die Bürger und Bürgerinnen machten in nie dagewesener Zahl mit, und sie äußerten sich begeistert, wie die Übungsleitungen der Vereine auch“, sagt Gaby Schäfer, Vorsitzende des Stadtsportbundes Bochum (SSB), der „Fit im Park“ organisiert. „Unser großer Dank geht an alle Sportvereine, die das Angebot unterstützen.“

Stark vertreten: Bochumer ab 35 Jahren

Die Auswertung der Teilnahmebögen ergab: Es fanden sich vor allem Frauen im Teilnahmefeld, am stärksten vertreten war die Zielgruppe 35+. Entsprechend gut kamen Angebote wie Yoga, Zumba, „Der Stock kann mehr“ und Faszientraining an.

Im Schnitt waren pro Angebot 25 Aktive dabei (2022: 14), darunter 15 Nicht-Vereinsmitglieder. „Von diesen äußerten rund drei Viertel, dass sie sich durch die Teilnahme eine Mitgliedschaft im Verein vorstellen können. Eine großartige Bilanz“, so SSB-Projektleiter Hendrik Straub.

Wunsch: „Fit im Park“ auf sechs Wochen verlängern

Eine Teilnehmerin lobte die „schöne Atmosphäre“, die „netten, kompetenten Kursleiterinnen“ und, dass „jeder macht, wie er kann!“ Eine andere Teilnehmerin „wäre begeistert“, wenn „Fit im Park“ die gesamten sechs Ferienwochen laufen würde, war „aber auch für die vier Wochen sehr dankbar“.

Auch die Bonuskarten-Aktion kam gut an: Es gibt es eine Rekordzahl an Einsendungen. Zu gewinnen gibt es Freikarten fürs Schauspielhaus, das Bergbaumuseum und das Varieté et cetera, Familienkarten für den Tierpark und Fanartikel des VfL Bochum. Die Auslosung findet nach den Sommerferien statt, die Gewinner werden benachrichtigt.

