Bochum: Fingerfertiger Trickdieb narrt Rentner aus Herne

Bochum/Herne. Ein Rentner aus Herne ist vor einem Supermarkt in Bochum Opfer eines Trickdiebes geworden. Er dachte: „Mir passiert sowas nicht.“

„Mir passiert sowas nicht!“, war sich der 76-jährige Rentner sicher. Ist aber doch passiert. Der Mann aus Herne war auf dem Kaufland-Parkplatz an der Hofsteder Straße in Bochum-Hofstede an einen äußerst fingerfertigen Trickdieb geraten. Mehr als 500 Euro nahm er ihm ab.

Der Rentner meldete sich nachher bei der WAZ. Er will andere Menschen vor dieser Tatmasche warnen.

Am vergangenen Donnerstag gegen 9.15 Uhr fuhr der Rentner zu dem Supermarkt, um eventuell eine größere Anschaffung zu machen. Zuvor hatte an der Sparkasse 500 Euro abgehoben, wie er erzählt. Demnach wurde er auf dem Parkplatz von einem Mann zwischen 35 und 40 Jahren angesprochen: Er bat mit einem Zwei-Euro-Stück in der Hand um Wechselgeld, das er als Münze für einen Einkaufswagen benutzen wolle.

Rentner wollte helfen und sollte es bitter bereuen

Der hilfsbereite Rentner öffnete sein Portemonnaie und suchte darin. Dabei mischte sich der Täter aber ein und schaute sich zwischenzeitlich immer um. Dann lenkte er den Rentner kurz ab und fingerte in einem unbeobachteten Moment aus zwei Fächern der Geldbörse mehrere 50er- und 100er-Scheine.

Mit der Beute flüchtete der Trickdieb zu Fuß. „Der ganze Stapel Geld war weg“, ärgert sich das Opfer.

Der 76-Jährige rief die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung blieb ohne Ergebnis.

Geschädigter kann den Täter detailliert beschreiben

Der Rentner konnte den Beamten eine detaillierte Beschreibung geben: 1,70 bis 1,75 Meter groß, südeuropäisches Aussehen, gepflegtes Äußeres, normale Statur, dunkler Hautton, sehr große dunkle Augen, wellige Haare, dunkler Dreitagebart mit gerader Abschlusslinie, schwarze Jacke, graue Jeans.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 entgegen: 0234 909 8105.

Die Tat war offenbar ein Einzelfall, der immer mal wieder vorkommt, so die Polizei. Eine aktuelle Serie dieser Art Straftat ist nicht bekannt.

