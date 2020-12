Bochum ist die Stadt des Figurenspiels, dafür stehen nicht nur das Festival Fidena oder der seit über 60 Jahren vergebene Fritz-Wortelmann-Preis, sondern auch die Aktivitäten von Fibo e.V.

Das Netzwerk „Figurentheater in Bochum “ versammelt verschiedene Kulturakteure, die sich um die Kunst der kleinen Form verdient machen. Gerade sie sind von den Einschränkungen, die Corona mit sich bringt, stark betroffen. Daher ist jetzt, pünktlich zum Nikolaustag, eine Spendenaktion eingestielt worden. Figurenspielerin Silke Geyer erläutert, was es damit auf sich hat.

Wie stellt sich die Lage in der Pandemie für die Bochumer Figurenspieler/innen dar?

Silke Geyer: Sehr schwierig, es gibt keine Auftrittsmöglichkeiten mehr, Einnahmen fallen aus, Kosten laufen weiter. Die in Fibo e.V. zusammengeschlossenen Theatergruppen planen aktuell eine Wiederaufnahme ihrer Arbeit irgendwann im ersten Halbjahr 2021; wann genau, hängt von der weiteren Pandemie-Entwicklung ab.

Ob der Betrieb gleich wieder mit 100 % anlaufen wird?

Vermutlich eher nicht. Da noch mit Einschränkungen zu rechnen ist, versucht Fibo auf ungewöhnlichen Wegen die Finanzierung für Vorstellungen zu sichern, die ja wahrscheinlich, anfangs jedenfalls, mit geringer Publikumsauslastung gespielt werden müssen. Ziel ist es, vor allem den Schulklassen aus Bochum trotz verminderter Zuschauerzahlen einen bezahlbaren Eintritt anbieten zu können. Auch wir Theaterleute selbst brauchen faire Honorare.

Spendenaktion „Möglichmachern“ macht es die gleichnamige Internet-Plattform der Volksbank leicht, sich für kulturelle Projekte in Bochum persönlich einzubringen. Finanzielle Unterstützung durch eine Spende ist dabei nur eine Möglichkeiten. Wer in den aufgeführten Projekten stöbert, lernt die Vielfalt von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen vor der eigenen Haustür kennen. Spenden kann mandirekt auf der Website vb-bochumwitten.de/möglichmacher: Projekt auswählen, Spendensumme eintragen, bevorzugten Zahlungsweg auswählen und absenden.

Was also ist geplant?

Um beides zu gewährleisten, nimmt Fibo e.V. bei der Spendenaktion der Volksbank (Stichwort: Heimathelden brauchen Möglichmacher) mit dem Projekt „Bildungstage Bergbau 2021“ teil. Das passt zu der Aufführung „Von oben drüber und unten drunter“ , die Klaus Hermann und ich für das Figurentheater Wilde Hummel eingerichtet habe, und die – vor Corona – sehr erfolgreich gelaufen ist. Es geht in dem Stück um die Bergbau-Vergangenheit des Ruhrgebiets, die wir spielerisch und informativ erkunden.

Wie läuft die Spendenaktion ab?

Dazu gibt es am Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember, ab 10 Uhr eine Sonderaktion im Internet, wo das Projekt der Volksbank Bochum-Witten eingestellt ist (siehe Kasten). Das Besondere am Sonntag: Jede eingehende Spende von Bürger/innen wird von dem Kreditinstitut verdoppelt, so lange der „Stock“ (30.000 Euro) gefüllt ist. Aber auch nach der Nikolaus-Aktion kann jede/r die „Bildungstage Bergbau 2021“ unseres Figurentheaters unterstützen.

Gibt es zusätzlich Anreize?

Um die Spendenmotivation zu erhöhen, wurde eine Adventskalender-Aktion mit Puppenvideos ins Netz gestellt; zu finden unter „Puppenquarantäne Garage/Theater Wilde Hummel“ auf YouTube. Die Figuren erwachen aus der Pandemie-Starre und sorgen in kleinen, amüsanten Episoden für vorweihnachtliche Kurzweil. Jeden Tag kann man ein Türchen öffnen und einen Blick in die Puppen-Garage werfen. Eine Spende für unser Bergbauprojekt auf dem genannten Spendenportal als Gegenleistung wäre schön! Schließlich wollen wir so bald wie möglicher weitermachen. Die Frühjahr/Sommer-Spielzeit ist in Planung. Corona zum Trotz.

Hier den WAZ Bochum Newsletter abonnieren

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Bochum, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden +++

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier