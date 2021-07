Bochum: Feuerwehrleute erhalten 250 Freikarten für Comedy

Abdelkarim zählt zu den Comedians, die an der Zeche Hannover auftreten. Feuerwehrleute erhalten 250 Freikarten für das Festival.

Bochum. Feuerwehrleute in Bochum können sich auf kostenlose Comedy-Abende freuen. Für das Festival an der Zeche Hannover gibt es als Dank 250 Freikarten.

Bochumer Feuerwehrmänner und -frauen können mit ihren Familien kostenlos dabei sein, wenn es in der nächsten Woche an der Zeche Hannover heißt: „Der Ruhrpott lacht und staunt.“

Als Dankeschön für die aufopferungsvolle Arbeit, die die Helfer seit dem Hochwasser in der vergangenen Woche leisten, verschenken Iris und Helmut Sanftenschneider mit ihrer „N8-Agentur“ 250 Freikarten für ihr Kleinkunstfestival. Von Mittwoch (28.) bis Sonntag (1. August) treten dabei u.a. die Comedians Abdelkarim, René Steinberg, Gerburg Jahnke und Lisa Feller, Kabarettist Jochen Malmsheimer sowie der Sänger Purple Schultz auf dem Außengelände der Zeche Hannover an der Günnigfelder Straße auf. Höhepunkt ist am 31. Juli der „Bochumer Abend“ u.a. mit Esther Münch und Michael Wurst und einer Talkrunde zum VfL-Aufstieg.

Rettungskräfte können Partner und Kinder mitbringen

Für jeden der fünf Abende stellen die Veranstalter 50 Freikarten für Bochumer Rettungskräfte bereit. „Sie können gern auch ihre Partner und Kinder mitbringen“, betont Iris Sanftenschneider. Alle Infos gibt es ab Dienstagnachmittag online auf www.n8-Agentur. Hier sind auch noch reguläre Karten für alle Shows erhältlich.

