Bochum: Feuerwehrkran nimmt Mini-Bagger an den Haken

Bochum-Wattenscheid. Ein Mini-Bagger drohte in Bochum in eine Baugrube zu stürzen. Die Feuerwehr rückte mit ihrem Kran an und brachte die Maschine in Sicherheit.

Die Feuerwehr Bochum hatte am Mittwochabend einen Mini-Bagger, der abzustürzen drohte, mit ihrem Kran in Sicherheit gebracht.

Kurz nach 20 Uhr meldete den Angaben zufolge ein Feuerwehrmann, der zufällig an einer Baustelle am Reiterweg in Höntrop vorbeiging, dass ein Mini-Bagger in eine Baugrube kippen könnte. Umgehend wurden der Löschzug aus Wattenscheid und der Führungsdienst aus Werne zur Einsatzstelle alarmiert.

Bagger drohte gegen ein Wohnhaus in Bochum-Höntrop zu kippen

Der Bagger war am Böschungsrand deutlich in Schieflage geraten und drohte weiter in die Baugrube und gegen ein Wohnhaus zu fallen. Bauarbeiter sicherten die Maschine provisorisch mit einem Ladekran. Um ein weiteres Wegrutschen oder Abstürzen zu verhindern, wurden der Feuerwehrkran und der Rüstwagen nachgefordert.

20 Kräfte der Feuerwehr Bochum waren im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr sicherte den Bagger noch weiter ab, hob ihn mit dem Feuerwehrkran aus der Baustelle und richtete ihn auf der Straße auf. So wurde weiterer Schaden an Bagger und Gebäude verhindert.

Niemand wurde verletzt. Der Einsatz für die 20 Kräfte dauerte fast 2,5 Stunden.

