Bochum: Feuerwehr wappnet sich gegen Waldbrand-Gefahr

Bochum. Um besser auf Waldbrände vorbereitet sich sein, gibt es nun NRW-Vorbeugungskonzepte. Was die Feuerwehr in Bochum daraus für Konsequenzen zieht.

Nachdem vor ziemlich genau fünf Jahren zum ersten Mal überhaupt in Bochum ein Löschhubschrauber bei einem Waldbrand zum Einsatz kam, ist viel passiert. Der Brand damals in einem schwer zugänglichen Waldstück im Lottental unterhalb der Ruhr-Universität konnte erst nach Stunden gelöscht werden. Extreme Trockenheit führte damals zu der schwierigen Situation. Seitdem hat die Zahl der Feuer in Wäldern, Böschungen oder Wiesenstücke deutlich zugenommen.

Im vergangenen Jahr wurde ein umfangreiches Konzept zur Waldbrandvorbeugung für NRW vorgelegt. Daran haben auch die Kommunen und die Forstbehörde NRW, Wald und Holz, mitgearbeitet. Ziel des Konzeptes ist es, künftig besser auf Waldbrände reagieren zu können und die unterschiedlichen Beteiligten besser zu vernetzen.

Die Bochumer Feuerwehr hat bereits in den Jahren zuvor mit ihrem sogenannten Brandschutzbedarfsplan auf die durch den Klimawandel veränderten Bedingungen reagiert. Die gute Nachricht von Feuerwehrchef Simon Heußen vorweg: „Wir haben Glück, denn Bochum ist kein Hochwaldrisikogebiet. Wir haben hier viel Mischwald und kaum große geschlossene Waldgebiete.“ Schon gar nicht gebe es geschlossene Fichtenwälder, die bei Trockenheit besonders gefährdet seien.

Doch die Feuerwehr hat trotzdem reagiert auf die zunehmende Trockenheit: Vor allem Totholz am Waldboden oder trockene Grasflächen, etwa entlang von Gleisanlagen der Bahn stellen in Bochum ein Risiko dar. Brände in solchen Bereichen haben zugenommen. Erst vor rund sechs Wochen standen Bäume und Wiesen entlang der Hauptbahnstrecke zwischen Bochum und Essen in Brand. Eine Fläche von 1500 Quadratmetern war betroffen. Die Bahnstrecke war über Stunden gesperrt.

Zwar sind die meisten Wald- und Grüngebiete gut zu erreichen, doch die Feuerwehr in Bochum passt ihre Einsatzmittel auf die neuen Gegebenheiten an. „Wir sind dabei, Wasserrucksäcke mit einem Fassungsvermögen von bis zu 20 Litern und leichtere Einsatzkleidung anzuschaffen“, so Heußen. Auch würden dünnere Schläuche eingesetzt. Die Anforderungen bei Wald- oder Flächenbränden seien eben ganz anders als etwa bei Wohnungsbränden.

Mit solchen Wasserrucksäcken wird die Feuerwehr ausgestattet. Bis zu 20 Liter Wasser können so transportiert und zum Löschen eingesetzt werden. Foto: Feuerwehr

Peter Bergen, Leiter des Regionalforstamtes Ruhrgebiet, mit Sitz in Gelsenkirchen, erinnert in diesem Zusammenhang an die generellen Verhaltensregeln im Sommer in den Wäldern, denn „der Hauptverursacher von Waldbränden ist und bleibt der Mensch“.

Unabhängig von der Gefahrenstufe einer Waldbrandgefahr gelte stets:

Von März bis Oktober gibt es ein grundsätzliches Rauchverbot im Wald. Darüber hinaus sollten Zigarettenkippen, Zigarren oder Pfeifenreste niemals achtlos weggeworfen werden

Nicht am Rand von Straßen oder Wegen parken, heiße Katalysatoren könnten einen Brand auslösen

Das Entzünden von offenem Feuer oder Grillen ist im Wald nicht erlaubt. Hier beträgt der Mindestabstand 100 Meter

Glasabfall niemals im Wald liegenlassen. Bei starkem Sonneneinfall wirken Glasreste wie Brenngläser und könnten ein Feuer entfachen.

Wenn jemand im Wald Rauch bemerkt oder ein Feuer sieht, sofort die 112 rufen und auf schnellstem Weg das Gebiet verlassen

Peter Bergen weist auf einen zusätzlichen Punkt hin, der das Löschen im Wald erschwere. Bei langer Trockenheit ist der Boden bis zu einer beträchtlichen Tiefe derart trocken, dass es zu sogenannten Bodenfeuern kommt, die extrem schwierig zu bekämpfen seien.

