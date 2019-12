Schnell Hilfe leisten konnten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am Montag. Ein kleines Mädchen hatte seinen Stiefel in einer Rolltreppe eingeklemmt.

Bochum. Ein in einer Rolltreppe eingeklemmtes Kleinkind ist von der Feuerwehr Bochum gerettet worden. Die Besatzung der Weihnachtsmarkthütte war vor Ort.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Feuerwehr vom Weihnachtsmarkt befreit Kleinkind

Statt Werbung in eigener Sache zu machen, fuhr die Besatzung der Feuerwehr-Hütte auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum am Montagabend einen Einsatz. Die Mitarbeiter befreiten ein Kleinkind aus einer Rolltreppe.

Kind in Bochum klemmt Gummistiefel in einer Rolltreppe ein

Am Montag, 16. Dezember, um 18.35 Uhr passierte das Missgeschick: Ein Kleinkind geriet mit dem Fuß in eine Rolltreppe im 1. Obergeschoss eines Kaufhauses an der Kortumstraße. Das kleine Mädchen konnte sich nicht mehr eigenständig aus seiner Lage befreien. Mitarbeiter des Kaufhauses alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Innenstadtwache und der Hauptfeuerwache sowie die Besatzung der Feuerwehr-Weihnachtsmarkthütte auf der Huestraße/ Ecke Kortumstraße alarmiert. Die Besatzung der Hütte, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenbochum, erreichten das Kaufhaus nur wenige Augenblicke später.

Freiwillige Feuerwehr vom Weihnachtsmarkt ist schnell zur Stelle

Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass das Kind lediglich mit dem Gummistiefel im Treppeneinlauf am Fuß der Rolltreppe eingeklemmt war. Mit einer Schere konnte der Stiefel aufgeschnitten und das Kind befreit werden. Es wurde augenscheinlich unverletzt dem Rettungsdienst übergeben.

Sicherheitshalber wurden Mutter und Tochter zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, berichtet die Feuerwehr.