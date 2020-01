Bochum: Feuerwehr rückt zu vier Einsätzen gleichzeitig aus

Die Feuerwehr in Bochum hatte am Montag viel zu tun. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehren wurden durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Bochum. Vier Einsätze parallel hielten die Feuerwehr Bochum am Montag in Atem. Unter anderem wurden sechs Menschen bei einem Kellerbrand verletzt.

Während eines Wasserrettungseinsatzes an der Ruhrmühle erhielt die Leitstelle zwei weitere Notrufe aus unterschiedlichen Stadtteilen. In Oberdahlhausen brannten Essensreste auf einem Herd, während in Altenbochum ein vermeintlich ausgelöster Heimrauchmelder gemeldet wurde. Zusätzlich ereignete sich auf der A40 ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem eine verletzte Person durch einen Rettungswagen der Feuerwehr Herne in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Sechs Menschen bei Kellerbrand verletzt

Um 18.30 Uhr meldeten dann mehrere Anrufer einen Kellerbrand an der Schmechtingstraße, zu dem erneut zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken mussten. Bei Eintreffen der Kräfte hatten sieben Personen das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Sechs von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Neben den Einsätzen der Löschzüge kam es bis zum frühen Abend zu 81 Alarmierungen im Rettungsdienst. Sowohl am Nachmittag als auch in den Abendstunden wurden die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehren durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. (red)