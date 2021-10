Bochum: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Altenbochum

Bochum. Die Feuerwehr Bochum hat am Mittwochmorgen ein Feuer in einer Wohnung in Altenbochum gelöscht. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen ein Feuer in einer Wohnung an der Schulenburgstraße in Altenbochum gelöscht. Anwohner hatten gegen 7.45 Uhr den Notruf gewählt. Bereits beim Eintreffen entdeckten die Einsatzkräfte Feuerschein in einem Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung.

In der betroffenen Wohnung waren keine Menschen mehr, das Treppenhaus war nicht verraucht. Eine pflegebedürftige Nachbarin konnte deshalb während der Löscharbeiten unter Kontrolle der Feuerwehr und einer weiteren Person in ihrer Wohnung bleiben. Die Brandwohnung wurde gelüftet.

Der Einsatz war um 9.13 Uhr beendet. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle gebunden. Die Polizei Bochum hat die Brandursachenermittlung übernommen.

