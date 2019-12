Brennende Heuballen beschäftigten die Feuerwehr am Samstagabend in Bochum-Stiepel.

Bochum. Auf einer Wiese in Bochum sind am Samstagabend mehrere Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Feuerwehr löscht Strohballen-Brand - Straße gesperrt

War es Brandstiftung? Das zu ermitteln, ist nun Sache der Polizei: Auf einem Feld in Bochum-Stiepel sind am Samstagabend Strohlballen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übergreifen.

Gleich mehrere Anrufe gingen am Samstagabend gegen 20.50 Uhr in der Feuerwehr-Leitstelle in Bochum ein. Der Flammenschein war weithin sichtbar und stammten von Strohballen, die auf einer Wiese an der Haarstraße brannten.

Feuerwehr-Einsatz war nach drei Stunden beendet

Die Haarstraße war während der Löscharbeiten gesperrt. Foto: Stefan Meinhardt

Vier Feuerwehr-Trupps gingen unter Atemschutz gegen den Brand vor, berichtete in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr. Eine Remise, die nahe den Flammen stand, konnte die Feuerwehr vor den Flammen schützen.

Etwas mehr als drei Stunden dauerte der Einsatz. Am Ende wurde auch ein Radlader eingesetzt, mit dem die noch glimmenden Strohballen auf der Wiese verteilt wurden, um dann alle Glutnester abzulöschen. Um 23.48 Uhr meldete die Feuerwehr den Einsatz als beendet.

Mit insgesamt 46 Kräften bekämpfte die Feuerwehr den Heuballen-Brand. Die Berufsfeuerwehr Bochum wurde unterstützt durch die Löscheinheiten Stiepel und eine Ausbildungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, heißt es im Feuerwehr-Bericht. Während des Einsatzes hielten freiwillige Feuerwehrleute der Löscheinheit Bochum-Mitte die Feuerwache an der Bessemer Straße für weitere Notfälle besetzt.

Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.