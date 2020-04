Der Brandort in der Kleingartenanlage war für die Feuerwehr schwer zugänglich.

Feuer Bochum: Feuerwehr löscht Laubenbrand in Weitmar

Bochum. Eine Gartenlaube ist in Bochum-Weitmar völlig ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte alles. Die Schlauchleitung war 400 Meter lang.

In der Kleingartenanlage am Barlachweg ist am Donnerstagabend eine Gartenlaube vollständig abgebrannt.

Um 22.18 Uhr wurde der Feuerwehr Bochum alarmiert. Als die Kräfte eintrafen, brannte eine vier mal vier Quadratmeter große Gartenlaube lichterloh. Die Einsatzstelle befand sich rund 400 Meter von der Straße entfernt, so dass zunächst eine Schlauchleitung zum Brandort gelegt werden musste. Anschließend wurde das Feuer schnell mit einem Strahlrohr unter Kontrolle gebracht.

Einsatzkräfte brachten eine Gasflasche in Sicherheit

Die Feuerwehr brachte auch eine Gasflasche aus der ausgebrannten Laube in Sicherheit. Abschließend deckte sie die Einsatzstelle mit Löschschaum ab.

Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Bochum Mitte der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Auch in Langendreer hat am Donnerstagsabend eine Laube gebrannt, die von der Feuerwehr gelöscht wurde.