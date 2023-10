Bochum: Feuerwehr löscht Kellerbrand bei Restaurant Farina

Im Keller des Restaurant Farina in der Bochumer Innenstadt hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt.

Bochum. Im Keller des Restaurant Farina in der Bochumer Innenstadt hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Dichter Rauch quoll aus dem Hausflur.

Die Feuerwehr Bochum hat in der Nacht zu Sonntag ein Feuer im Keller des Restaurants Farina an der Brüderstraße gelöscht. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war der Brand in dem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus gegen 2.20 Uhr ausgebrochen.

Dichter Rauch sei aus dem Keller gedrungen. Auch der Hausflur sei verraucht gewesen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand, Menschen wurden nicht verletzt. Insgesamt 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, die Löscheinheiten Bochum-Mitte und Querenburg unterstützten die Berufsfeuerwehr.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob das Restaurant Farina am Sonntag wie gewohnt öffnet, war am Morgen noch nicht klar.

