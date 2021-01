Bochum: Feuerwehr löscht brennenden Weihnachtsbaum

Bochum Ein brennender Weihnachtsbaum hat am Sonntag die Feuerwehr in Bochum alarmiert. Der Mieter hatte bereits selbst versucht, den Baum zu löschen.

Die Bochumer Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen gegen 18.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Hunscheidtstraße in Bochum-Wiemelhausen gerufen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden sofort zwei Löschzüge alarmiert. Es brannte ein Weihnachtsbaum im 2. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses.

Der Mieter hatte bereits einen Löschversuch unternommen und damit das Feuer klein gehalten. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand endgültig und begann anschließend mit Lüftungsmaßnahmen. Insgesamt sechs Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut, einige Anwohner waren durch den verrauchten Treppenraum geflüchtet.

30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, die Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte besetzte in dieser Zeit die Feuerwache 2. (red)

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Berichte aus Bochum lesen Sie hier.