Bochum: Feuerwehr löscht brennende Lüftungsanlage

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zur Hattinger Straße in Bochum aus.

Bochum. In einer Lüftungsanlage an der Hattinger Straße in Bochum brach am Mittwoch ein Brand aus. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.

In einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Hattinger Straße hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. „Anrufer berichteten von dichtem Rauch auf dem Flachdach“, meldet die Feuerwehr. Der Löschzug der Innenstadt-Wache sowie weitere Fahrzeuge der Feuerwache Wattenscheid und der Rettungsdienst rückten aus: insgesamt 28 Einsatzkräfte.

Die Ursache des Brandes war schnell gefunden. In einer Lüftungsanlage auf dem Dach war ein Feuer ausgebrochen. „Es wurde von einem Trupp unter schwerem Atemschutz mit Wasser gelöscht“, teilt die Feuerwehr mit. Vorsorglich wurden zwei Wohnungen und eine Bäckerei kontrolliert, um auszuschließen, dass der Qualm in die Wohn- und Geschäftsräume gezogen war.

Einsatz war nach 90 Minuten beendet

Nach eineinhalb Stunden konnten die Rettungskräfte abrücken. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

