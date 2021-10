Bochum: Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube in Werne

Bochum. Die Feuerwehr Bochum hat am Dienstagabend eine brennende Gartenlaube in Werne gelöscht. Das Feuer breitete sich nicht weiter aus.

Die Feuerwehr Bochum hat am Dienstagnachmittag eine brennende Gartenlaube in Werne gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr rückten die Rettungskräfte um 17.50 Uhr zu dem Feuer am Hölterweg aus. „Beim Eintreffen brannte eine etwa vier mal vier Meter große Laube in voller Ausdehnung“, so heißt es von der Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle brachte.

So habe auch verhindert werden können, dass sich das Feuer auf andere Lauben ausbreitete. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet, zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

