Bochum: Feuerwehr löscht Brand in Unterkunft für Flüchtlinge

Die Feuerwehr Bochum löschte am Montag einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft. (Symbolbild)

Bochum. Schreck in der Abendstunde: Die Feuerwehr Bochum musste am Montag einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft löschen. Die Polizei ermittelt.

Ein Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge sorgte am Montagabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr Bochum. Zwei Bewohner mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Insgesamt lebten 23 Menschen in der Einrichtung.

Wie die Feuerwehr berichtet, kam es um 21.35 Uhr am Montag aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Feuer im ersten Obergeschoss der Flüchtlingsunterkunft „Am Nordbad“ in Harpen. „Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Gebäude verlassen. Der Brand blieb auf eine Wohneinheit beschränkt und konnte schnell gelöscht werden“, teilt die Feuerwehr mit.

Feuerwehr Bochum löscht Brand in Unterkunft für Flüchtlinge

Der Rauch indes hatte sich im gesamten Obergeschoss verteilt, ein Notarzt untersuchte zwei Bewohner und ließ diese vorsorglich zum Ausschluss einer Rauchgasvergiftung in ein Bochumer Krankenhaus bringen. Das gesamte Obergeschoss ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar, 21 Erwachsene und zwei Kinder mussten in andere Unterkünfte gebracht werden.

Der Einsatz mit 59 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst war um 23.25 Uhr beendet. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum