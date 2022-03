Die Feuerwehr hat einen Brand in einer Dachgeschosswohnung in Bochum gelöscht. (Symbolfoto)

Einsatz Bochum: Feuerwehr löscht Brand in Dachgeschosswohnung

Bochum. Ein Kaminbrand ist schuld an einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Bochum. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Bochumer Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Kornharpener Straße ausgerückt.

Um 19.30 Uhr meldete ein Anrufer über den Notruf eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Die Leitstelle alarmierte Einheiten der Feuerwachen Werne, Innenstadt und Wattenscheid sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altenbochum. Die Erkundung des ersten Trupps ergab, dass Mobiliar in der Dachgeschosswohnung in Brand geraten war. Ursächlich dafür verantwortlich war ein Kaminbrand.

Wohnung nach Brand unbewohnbar

Das Haus wurde geräumt, die Brandstelle freigeräumt und der Brand gelöscht. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Bewohnerin kommt zunächst bei Verwandten unter. Ein Bewohner des Hauses erlitt einen internistischen Notfall und musste durch den Rettungsdienst in Notarztbegleitung in eine Bochumer Klinik transportiert werden.

Zeitweise waren 40 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Nachdem das Haus von Kohlenmonoxyd freigemessen wurde, konnte der Einsatz um 21:40 Uhr beendet werden. (red)

