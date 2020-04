Bochum: Feuerwehr löscht Brand einer Halle - ein Verletzter

Bochum. Beim Brand einer Industriehalle in Bochum-Wattenscheid wurde am Freitagmittag eine Person leicht verletzt. Sie zog sich eine Rauchvergiftung zu.

Beim Brand einer Industriehalle in Bochum-Wattenscheid wurde am Freitagmittag eine Person leicht verletzt. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zog sie sich eine Rauchvergiftung zu. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindern.

Um 14.29 Uhr alarmierte eine Mitarbeiterin aus der Firma an der Straße „Mausegatt“ die Feuerwehr und meldete eine Brand in einer Industriehalle. Bein Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Wattenscheid brannte es an der Außenwand einer Produktionshalle und die Flammen hatten schon in Teile der Dachkonstruktion übergegriffen. Ein Mitarbeiter, der versucht hatte den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, zog sich bei den Löschversuchen eine Rauchvergiftung zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

40 Feuerwehrleute im Einsatz

Mit je einem Strahlrohr von Außen und von Innen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass er auf wenige Quadratmeter begrenzt blieb. Um alle Brandnester abzulöschen, mussten Teile der Wand- und Dachverkleidung entfernt werden Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis etwa 16.45 Uhr hin. Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Heide der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.