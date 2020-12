Bochum: Feuerwehr lobt Anwohner nach Kellerbrand in Gerthe

Bochum. Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Gerthe lobt die Feuerwehr die Anwohner. Sie hätten sich vorbildlich verhalten.

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Schwerinstraße in Bochum-Gerthe am Dienstagabend (1. Dezember) hat die Feuerwehr lobende Worte für das Verhalten der Anwohner gefunden . Diese hatten den Brand um 19.27 Uhr bemerkt und sofort den Notruf gewählt.

Kellerbrand in Bochum-Gerthe: Anwohner unterstützen die Feuerwehr

Schon auf der Straße seien die Einsatzkräfte von den Bewohnern eingewiesen und mit vielen wichtigen Informationen versorgt worden. Alle Bewohner hätten sich außerdem bereits inklusive ihrer Haustiere unverletzt ins Freie gerettet. „ Außerdem schilderten die Bewohner dem Einsatzleiter den genauen Ort des Brandes im Keller sowie die Zulänglichkeiten über den Treppenraum sowie einen Kellerabgang im Garten auf der Rückseite“, so heißt es. Auch die Schlüssel für alle Türen hätten die Anwohner den Feuerwehrleuten ausgehändigt.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Das Feuer war nach Angaben der Retter schnell gelöscht, deutlich aufwändiger sei dagegen das anschließende Lüften mit mehreren Hochleistungslüftern gewesen . Erst nach über zwei Stunden konnten die 25 Einsatzkräfte wieder einrücken. Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!