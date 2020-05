Bochum: Feuerwehr bekämpft Brand an zehn Meter hohem Kran

Bochum Binnen vier Stunden rückte die Feuerwehr Bochum fünfmal zu Brandeinsätzen aus. Einmal brannte der Motor einer Kranbahn in zehn Metern Höhe.

Ereignisreicher Freitagnachmittag bei der Feuerwehr Bochum: Binnen vier Stunden rückte sie zu fünf Löscheinsätzen aus.

Gegen 15.20 Uhr war in Langendreer ein Mann in seiner Wohnung gestürzt und wurde verletzt, berichtet die Feuerwehr. Da er nicht mehr aufstehen konnte, brannte das Essen auf dem Herd an und löste den Heimrauchmelder aus. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte bereits ein Nachbar die Wohnungstür geöffnet. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr befreite die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch.

Drei Menschen wurden aus einem Haus in Werne gerettet

Um 16.49 Uhr löste am Werner Hellweg in Werne ebenfalls ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus aus. Der Treppenraum war leicht verqualmt. Es brannten Gegenstände in einem Bräter in der Küche der Erdgeschosswohnung. Drei Menschen wurden aus dem Haus gerettet. Die Wohnungsinhaberin wurde ins Krankenhaus gebracht, die Wohnung gelüftet.

Um 16.57 Uhr brannte in einer Gewerbehalle an der Oberscheidstraße in Riemke der der Motor einer 50 Tonnen-Kranbahn in zehn Metern Höhe. Die Feuerwehr versuchte, mit Höhenrettern an den Brandherd heranzukommen, doch das war gefährlich. Dabei wurde die Feuerwehr durch die Höhenretter der Feuerwehr Herne unterstützt. Am Ende reichte es aus, die Kranbahn stromlos zu schalten, dann ging das Feuer von selbst aus.

Heimrauchmelder verhinderte Schlimmeres

Um 17.51 Uhr schlug ein Heimrauchmelder an der Bessemerstraße im Ehrenfeld an. Dort brannte ein Mülleimer in einer leerstehenden Wohnung. "Durch das frühe Auslösen des Melders und somit schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte hier Schlimmeres vermieden werden", so die Feuerwehr. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr unter Atemschutz schnell gelöscht.

Um 19.18 Uhr löste ein weiterer Rauchmelder, diesmal in einem Wohnheim an der Markstraße in Querenburg. Bereits als die Feuerwehr eintraf, kam der Mieter auf die Einsatzkräfte zu: Er hatte versehentlich ein Brettchen auf dem Herd liegen lassen. Diesmal musste die Feuerwehr nicht eingreifen.

Insgesamt waren bei den Einsätzen alle Feuer-und Rettungswachen beteiligt.