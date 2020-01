Bochum. Großeinsatz in Bochum: Bei einem Kellerbrand waren 65 Feuerwehrleute im Einsatz. Dichter Rauch erschwerte die Löscharbeiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Feuerwehr-Großeinsatz bei Kellerbrand

Ein Feuer hat am Samstag im Keller eines Hauses in der Von-Gall-Straße in Bochum gewütet. Der Alarm ging um 14.17 Uhr bei der Feuerwehr ein. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich alle Bewohner aus dem Gebäude retten.

65 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher sagte. Die Hausbewohner wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut.

Als die Helfer eingetroffen seien, habe ein ausgedehnter Kellerbrand das gesamte Gebäude stark verqualmt, hieß es. In dem Keller wurden gelagerte Gegenstände und eine Sauna zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)