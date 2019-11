Auch am weißen Zelt im Ruhrpark Bochum waren die Feuerwehrwagen unterwegs.

Bochum. Großer Feuerwehr-Einsatz im Ruhrpark Bochum: Zahlreiche Rettungswagen fuhren ins Einkaufszentrum. Es war aber ein Fehlalarm.

Zahlreiche Feuerwehrautos sind am späten Donnerstagmittag in den Ruhrpark Bochum gefahren. Die Kräfte mussten davon ausgehen, dass eine unklare Substanz in der Luft für Husten und Atemwegreizungen sorgt.