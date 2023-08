Bochum: Feuer auf dem Weg zum Revierderby schnell gelöscht

Im Treppenhaus dieses Wohnhauses in Bochum hat es am Samstag gebrannt.

Bochum. Kurz vor dem Fußballderby zwischen dem VfL Bochum und dem BVB hat es an der Castroper Straße gebrannt. Das Feuer entstand im Treppenraum.

Polizei und Feuerwehr hat kurz vor dem Spiel des VfL Bochum gegen den BVB an der Castroper Straße 36 am Samstag einen Brand in einem Treppenraum gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Den Angaben zufolge ging der Alarm um 14.13 ein. Feuerschein war im Treppenraum eines viergeschossigen Wohnhauses zu sehen. „Zu dieser Zeit waren sehr viele Fußballfans auf dem Weg zum Revierderby auf der Castroper Straße unterwegs“, sagt ein Feuerwehr-Sprecher.

In dem Treppenraum brannte ein Spielzeugfahrrad, wodurch auch eine massive Rauchentwicklung freigesetzt wurde. Das Feuer wurde durch zwei Polizisten, die sich gerade vor dem Haus befanden, mit einem Pulverlöscher gelöscht.

Weg zum Brandort war wegen der vielen Fußballfans schwierig für die Feuerwehr

Die kurz danach eingetroffene Feuerwehr griff in die Nachlöscharbeiten ein und befreite den Treppenraum, sowie angrenzende Räume mit einem Hochdrucklüfter vom Brandrauch.

„Trotz einer schwierigen Anfahrtssituation wurde der Brand durch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten schnell gelöscht“, so die Feeurwehr. Sie weist darauf hin, dass brennbare Gegenstände nicht in Treppenräumen gelagert werden dürfen. „Bei einem Brand, wie in diesem Beispiel, ist dadurch der einzige Weg ins Freie, den die Bewohner selbstständig nutzen können, versperrt.

38 Einsatzkräfte waren vor Ort.

