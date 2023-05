Bochum: Festival-Saison beginnt – Das sind die WAZ-Gewinner

Der „Campus-Springbreak (hier im Vorjahr) kehrt am 8. Juni in den Bochumer Westpark zurück. Vier WAZ-Gewinner feiern kostenlos mit.

Bochum. Die Festival-Saison in Bochum startet. Für „Libella“ und „Springbreak“ verloste die WAZ zehn Freikarten. Das sind die Gewinner.

Die Festival-Saison in Bochum beginnt. Bei fünf WAZ-Lesern und -Usern ist die Vorfreude besonders groß: Sie haben Freikarten gewonnen.

Am Kemnader See geht’s los: Mit „Kemnade Family & Friends“ im Hafen Oveney startet vom 26. bis 29. Mai der Festival-Reigen. Am 2. und 3. Juni folgt „Libella“ mit Singer-Songwritern am Freitag und internationalen DJs am Samstag. Die WAZ verloste dreimal zwei „Libella“-Kombitickets im Wert von 80 Euro, die an beiden Tagen gültig sind. Gewonnen haben Pia Trojan, Kirsten Simon und Anja Fuchs.

Festivals in Bochum: „Springbreak“ am Feiertag mit Sido als Topact

Sido ist der Stargast des „Campus Sprinkbreak“-Festivals am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), im Bochumer Westpark. Erwartet werden u.a. auch Elif, Paula Hartmann, Money Boy und Alexander Marcus. Hanna Panther und Renate Wilming feiern kostenlos mit: Sie haben jeweils zwei „Springbreak“-Tickets im Wert von 49,90 Euro gewonnen.

Die Gewinner werden von den Veranstaltern benachrichtigt. Wir wünschen viel Spaß!

