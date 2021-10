Auf den Spuren der Urbanatix-Tänzer (hier ein Archivbild) bewegen sich Kinder und Jugendliche beim Feriencamp in Bochum.

Workshop Bochum: Ferienkinder können in Urbanatix-Halle trainieren

Bochum. Ferienkinder können sich wie die Urbanatix-Stars fühlen: Im Trainingszentrum „Open Space“ findet nächste Woche ein kostenloses Herbst-Camp statt.

Ob das Urbanatix-Festival im November in der Bochumer Jahrhunderthalle über die Bühne gehen kann, soll in Kürze entschieden werden. Fest steht: Die Trainingsstätte der Streetart-Künstler steht in den Herbstferien allen Kindern und Jugendlichen offen.

Vom 11. bis 15. Oktober findet im „Open Space“ an der Bessemerstraße 85 ein Feriencamp statt. Mitmachen können Jungen und Mädchen zwischen zehn und 15 Jahren. Unter professioneller Anleitung probieren sie sich in den Disziplinen Biken (Montag 11 bis 14 Uhr, bitte Fahrrad und Schutzausrüstung mitbringen), Parkour (Mittwoch 11 bis 14 Uhr) und Urban Dance (Freitag 11 bis 14 Uhr) aus.

Anmeldungen sind noch bis Freitag möglich

Anmeldung sind noch am Donnerstag und Freitag (16 bis 21 Uhr) persönlich im „Open Space“ möglich. Ein Erziehungsberechtigter muss bei der Anmeldung dabei sein.

Wer beim Feriencamp Lust auf mehr bekommt, kann weitere kostenlose Trainingsangebote an jedem ersten und dritten Monat von 12 bis 14.30 Uhr nutzen. Nächster „SPACE4Youth“-Termin ist am 16. Oktober. Alle Infos: openspace.ruhr

