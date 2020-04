Bochum: Feier zum 100. Schulgeburtstag muss ausfallen

Das Foto zeigt den so genannten Uraltbau der Theodor-Körner-Schule, also den ältesten Gebäudeteil, im Jahr 1950.

Bochum-Dahlhausen. Schüler und Lehrer der Bochumer Theodor-Körner-Schule hoffen nun, dass die Festwoche im August steigen kann. Revue-Aufführung fällt ins Wasser.

Stolze 100 Jahre alt wird am heutigen Dienstag die Theodor-Körner-Schule im Bochumer Südwesten. Am 21. April 1920 wurde die „höhere Knabenschule des Amtes Linden-Dahlhausen“ im Gebäude der evangelischen Wilhelmschule (heute die Grundschule) zu Dahlhausen eröffnet.

Im Tagebuch des ersten Schulleiters Theodor Ernst ist zu lesen: „Im Jahre des Heils 1920, am 21. April, morgens 8 Uhr, wurde die höhere Knabenschule in aller Stille eröffnet. Zum Leiter der Anstalt war vom Kuratorium, dessen derzeitiger Vorsitzender der Amtmann Falke ist, der Studienassessor Theodor Ernst, bislang am Städtischen Gymnasium zu Dortmund tätig, einstimmig gewählt worden. Seine Mitarbeiter sind der Lehrer Neuhaus, der mit 13 Wochenstunden verpflichtet ist, und die beiden Religionslehrer, der evangelische Pfarrer Neuhaus zu Dahlhausen und der katholische Pfarrer Baumeister ebendort. Die Sexta, zunächst die einzige Klasse, ist 45 Schüler stark, und wird nach dem Lehrplane des Realgymnasiums alten Stiles unterrichtet.“

Corona-Krise wirft alle Pläne über den Haufen

Bernhard Arens, der heutige Leiter des Gymnasiums, erklärt: „Die Theodor-Körner-Schule würde gerne in diesem Jahr an dieses Ereignis mit einer Fülle von Veranstaltungen und Projekten erinnern. Leider kann bereits der eigentliche Gedenktag wegen der Corona-Krise nicht wie geplant gefeiert werden.“

Sowohl die morgendliche Versammlung aller Schülerinnen und Schüler, aller Lehrerinnen und Lehrer mit einer Erinnerungsfeier auf dem Schulhof, als auch der ökumenische Gottesdienst am Nachmittag in der Lutherkirche fallen aus. Die geplante Neuaufführung der Revue von 1997 des pensionierten Lehrers Rainer Küster „Körner – Szenen aus einem Heldenleben“, aktuell gespielt von der Theaterarbeitsgemeinschaft der Oberstufe unter der Leitung von Bettina Ramhorst, fällt ebenfalls ins Wasser.

Nun hofft die ganze Schulgemeinde, dass die große Festwoche, die von vornherein für die Zeit nach den Sommerferien (17.-22. August) geplant war, stattfinden kann. Der offizielle Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Schule soll für geladene Gäste am Freitag, 21. August, um 11 Uhr in der Aula feierlich begangen werden.

Arens: „Schon jetzt haben die Schulministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, der Oberbürgermeister der Stadt Bochum, Thomas Eiskirch, und der Bezirksbürgermeister, Marc Gräf, ihr Kommen zugesagt.“

Festschrift zur Geschichte und Gegenwart

Zu diesem Festtag wird die Schule eine Festschrift herausgeben, die sich mit Geschichte und Gegenwart der Schule beschäftigt. Zumindest als erstes sichtbares Zeichen ist in Kürze das neue, großformatige Logo der Schule, das für das Jubiläumsjahr von Kunstlehrerin Ilona Czaplinski, unter der Einbeziehung der Idee des Schülers Jan Huck, entworfen wurde, an der Außenfassade zu sehen. Die Mittel dazu stellten der Schulträger und der Förderverein der Schule bereit.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr sind der Homepage der Schule zu entnehmen.